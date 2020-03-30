Тунзаля Агаева проводит акцию "Оставайся дома – наслаждайся шоколадом" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева в дни социальной самоизоляции в рамках #evdəqal начала акцию "Оставайся дома – наслаждайся экологически чистым шоколадом", сообщает Trend Life.

Как известно, в середине февраля Тунзаля Агаева провела презентацию собственной марки шоколадных конфет "Sevməli" (Любимые). Эта продукция вызвала большой интерес любителей шоколада не только по отменным вкусовым качествам, но и тем, что конфеты марки "Sevimli" изготавливаются из натуральных продуктов, фруктовая начинка не имеет сахара, продукция насыщена различными витаминами и минералами. Выпуск производится с соблюдением самых высоких гигиенических и экологических норм. Над выпуском при содействии ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək, Support to Family Business, Упрощенная поддержка семейного бизнеса) работала большая команда.

В рамках акции будет обеспечена бесплатная доставка в черте Баку двух видов "Sevməli" (8 и 16 конфет). Для приобретения и доставки - 0552263535.

(Автор: Вугар Иманов)