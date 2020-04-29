Азербайджанcкие звезды провели челлендж "Приготовь торт и накорми ребенка" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские звезды в рамках кампании "Мы сильны вместе!" (#Bizbirlikdegucluyuk) провели челлендж, показав процесс приготовления торта из различных продуктов. Это была социальная акция "Приготовь торт и накорми ребенка", а приготовленным тортом угостили воспитанников одного из детских домов, собрав их за чайным столом.

В ролике снялись – народная артистка Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Бахрам Багирзаде и Бабек Нифталиев, модельер-дизайнер Гюльнара Халилова, исполнители Аян Бабакишиева, Гюнай Ибрагимли, Севда Яхъяева, Надир Гафарзаде, Керим Аббасов, телеведущие Афаг Гянджали, Зумруд Бадалова, Вюсаля Ализаде, актеры Эльджан Расулов, Ниджат Рагимов и другие. Видеограф – Тогрул Аббасов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)