Ударим цитатами Остапа Бендера по карантинному настроению азербайджанских музыкантов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь на карантине в эпоху пандемии коронавируса очень сложна, но творчество всегда остается вне границ, времени и обстоятельств. Одни на волне позитива, другие ударились в лирику – таково нынешнее состояние азербайджанских певцов, актеров и музыкантов, которые выставляют "свое настроение" в соцсетях, сообщает Trend Life.

Как говорил главный герой (вернее, антигерой) романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок" Остап Бендер: "У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты". Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?"

Молодая певица, участница "Евровидения 2016" Сямра Рагимли продолжает свои творческие поиски в жанре хип-хоп. Певица презентовала первый сингл Online из своего нового альбома GÖZ. По словам певицы, трек, вдохновленный хитом MOONLIGHT знаменитого репера XXXTENTACION, посвящен памяти рано ушедшим из жизни реперам. Более того, GÖZ нечто новое в азербайджанском шоу-бизнесе, это первый женский проект в таком формате… Сын турецкоподанного сегодня задумался бы: "Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!"

Ничто не может выбить из колеи актрису ТЮЗа и звезду сериалов Гюнель Мамедову. Она всегда на волне позитива и решила удивить пользователей соцсетей веселым домашним дефиле с туфельками на каблуках. Великий комбинатор здесь не удержался бы: "Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?"

Еще один позитивный представитель нашего шоу-бомонда композитор Эльчин Иманов решил поделиться лирическими воспоминаниями 1994 года. Именно тогда, впервые в телеэфире, была представлена его композиция "Üzümə bax..." на слова Фикрета Годжа в исполнении Эльмана Мамедова. Песня, кстати, переводится как "Посмотри на мое лицо". А теперь представьте лицо Остапа Бендера со словами: "А может тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?"

Интересно, что джазовая и эстрадная исполнительница Тарана Махмудова тоже ударилась в ностальгию и разместила на странице давно снятый свой первый клип "Pıçıltılar" (Шёпоты), снятый Эльшаном Зейналлы на музыку Эльчина Иманова и слова Ханым Исмаилгызы. Посмотрите клип и вы поймете слова Остапа Бендера: "Нет на свете такой девушки, которая не знала бы, по крайней мере, за неделю, о готовящемся изъявлении чувств".

А экстраординарный певец Араз Гумбатлы вообще решил украсить домашнюю жизнь драйвом, исполнив мировой хит Simply Beautiful - Al Green cover. "Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы "Карлсбад", - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного".

И, наконец, в сопровождении пианиста Эльвина Фаридли Ниджат Джафарзаде исполняет песню "Gəl barışaq" (Давай помиримся) на слова Алиаги Курчайлы и музыку Эльзы Ибрагимовой. "Жизнь, господа присяжные заседатели, - это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не умеет, тот пропадает", – истина от Остапа Бендера.

(Автор: Вугар Иманов)