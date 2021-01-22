Негде спрятаться, или Что объединило азербайджанского пианиста и шотландскую певицу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Шотландская джазовая певица, композитор Луиза Доддс (Louise Dodds) и заслуженный артист Азербайджана, известный джазовый пианист Эльчин Ширинов представили совместный музыкальный проект "Nowhere to Hide" ("Негде спрятаться"), сообщает Trend Life.

На своей странице в социальной сети Луиза Доддс рассказала, что приступила к реализации проекта "Songs from The Blue Room"("Песни из голубой комнаты"). В его рамках третий понедельник каждого месяца будут презентоваться композиции, исполненные с музыкантами из разных уголков мира. Первым гостем проекта стал азербайджанский пианист Эльчин Ширинов.

Отметим, что автором песни "Nowhere to Hide" является Луиза Доддс, аранжировщик - Эльчин Ширинов. Луиза Доддс исполнила композицию под аккомпанемент Ширинова.

(Автор: Джани Бабаева)