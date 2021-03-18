Баку-Москва: Эмин Агаларов о фестивале "ЖАРА" в 2021 году (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, выступил с видеообращением о реализации проекта в текущем году, сообщает Trend Life.

На официальной странице фестиваля в Instagram представлено видеообращение Эмина Агаларова, в котором он отмечает, что в этом году фестиваль пройдёт в Москве.

"Друзья, у нас фантастические новости для вас. Мы приняли решение провести наш юбилейный, пятый, фестиваль "ЖАРА" в Москве в "Лужниках" с 23 по 27 июня. На трех сценах выступят 250 артистов. Кто не сможет попасть, увидят всё в эфире Первого канала. Это будет абсолютно грандиозно!" - сказал Агаларов.

Также организаторы фестиваля отмечают, что все подробности раскроют на следующей неделе.

Отметим, что организаторы фестиваля "ЖАРА"– народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)