В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир 22 ноября 2021 22:16 (UTC+04:00)
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная презентация документального фильма легендарного американского режиссера, обладателя трех премий "Оскар" Оливера Стоуна "Qazaq History Of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), посвященного первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, общественных организаций и дипломатических миссий. Специально на премьеру из Лос-Анджелеса в Баку прибыли режиссер фильма Игорь Лопатенок и продюсер Вера Томилова, которые живут и работают в США. В интервью Trend Life они рассказали о работе над картиной, которая шла на протяжении двух лет.

"Мы очень рады представить фильм в прекрасном городе Баку. Европейская премьера состоялась 20 октября на Римском кинофестивале, затем картина была представлена в Нур-Султане, Москве и Лос-Анджелесе. После Баку мы представим проект в Минске. Создана полнометражная двухчасовая версия картины для проката, а в целом проект состоит из восьми серий - для телевидения. Оливер Стоун не просто звезда, интервьюер и продюсер картины, он наш учитель, благодаря ему я стал режиссером. Работать с великими личностями всегда тяжело, это большая ответственность и требовательность", - отметил Игорь Лопатенок.

По словам режиссера, в 2012-2013 годах вместе с азербайджанскими коллегами он работал над реставрацией и колоризацией фильма "Аршин мал алан" 1945 года, которая произвела на него самые неизгладимые впечатления. Игорь Лопатенок выразил желание снять фильм об Азербайджане, о культуре и традициях страны.

Для Веры Томиловой это стала вторая работа с Оливером Стоуном.

"Работать с Оливером Стоноум необычно и сложно, но каждый раз становишься выше в профессиональном развитии. Вначале мы планировали четыре серии и полнометражную картину, но было отснято столько интересного материала, что решили сделать 8-серийную картину. Все смотрится на одном дыхании", - сказала продюсер.

На открытии вечера посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов подчеркнул высокий уровень отношений между странами и важность реализации кинопроекта. Затем гостям был представлен фильм.

Оливер Стоун стал не только исполнительным продюсером картины, но и интервьюером. В основу документальной ленты положены доверительные беседы всемирно известного кинематографиста и первого президента. Нурсултан Назарбаев поделился с Оливером Стоуном воспоминаниями о детстве, молодости, распаде Советского Союза и первых годах независимости республики, развитии и процветании страны, роли на международной арене. Сквозь призму беседы представляется история казахского народа.

Премьера фильм была встречена овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет присутствовать на суде
В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет присутствовать на суде
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане для расчетов наличными будет установлен лимит в 4000 манатов Экономика 22:56
В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет присутствовать на суде Грузия 22:40
АЗЕРТАДЖ принял участие в 4-м Всемирном медиа саммите в Пекине (ВИДЕО) Общество 22:39
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 22:16
В отношении экс-президента Армении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Армения 22:01
Сотрудник ОАО "Азеришыг" подорвался на мине Происшествия 22:00
Турция начнет прокладку газопровода в Черном море весной 2022 года Турция 21:36
Власти США ввели санкции против четырех связанных с ИГ афганцев США 21:21
Посол Франции в Азербайджане посетил Агдам (ФОТО) Политика 21:01
США рады снижению напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджаном – посол Политика 20:53
МГ ОБСЕ - единственный формат, в котором США и Россия хорошо сотрудничают – Литценбергер Политика 20:50
В Исмаиллы временно приостановят подачу газа Общество 20:44
Министр экономики Азербайджана встретился с победителем конкурса “Yüksəliş” (ФОТО) Общество 20:34
США хотят продолжить партнерство с Азербайджаном в области здравоохранения и после COVID-19 - посол Общество 20:15
Устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана Экономика 20:08
США готовы поддержать всеобъемлющее урегулирование между Азербайджаном и Арменией - посол Политика 19:57
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) Культура 19:45
США хотели бы видеть больше возможностей для своих компаний в Азербайджане - посол Экономика 19:34
Информация, распространяемая армянской прессой, является ложной - минообороны Азербайджана Политика 19:31
ООО "Azəralüminium" купит деревянные балки Тендеры 19:20
Азербайджанская компания объявила тендер на покупку средств индивидуальной защиты Тендеры 19:17
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19:14
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:12
В Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 283 человека Общество 19:11
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:10
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Уганды в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:08
США продолжат поддерживать бывших вынужденных переселенцев Азербайджана - посол Политика 19:07
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:06
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане Общество 18:55
Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления Общество 18:33
США поддерживают диверсификацию экономики Азербайджана - посол Бизнес 18:21
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос Грузия 18:18
Между логистической компанией Азербайджана и РЖД планируется подписание меморандума Транспорт 18:13
Казахстанский авиаперевозчик привлечет международные транспортно-логистические услуги Тендеры 18:07
Назван прогресс внедрения высоких экологических стандартов финансовыми институтами Казахстана Казахстан 18:04
В Отдельной Общевойсковой армии Нахчывана прошли учения спецназа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:53
Глава МИД Ливана: США пока не передали ответ Израиля по демаркации морской границы США 17:52
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия" Туркменистан 17:51
Посол США в Азербайджане анонсировал предстоящий визит в Агдам Политика 17:42
Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов Узбекистан 17:37
Туркменистан присоединился к Глобальному институту зеленого роста Туркменистан 17:36
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ТЮРКСОЙ Политика 17:29
Азербайджанские литераторы стали лауреатами фестиваля "Балтийский Гамаюн" в Литве (ФОТО) Культура 17:17
Азербайджан и Республика Корея обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО) Политика 17:11
В России за сутки выявили 35 681 случай заражения коронавирусом Россия 16:54
Турецкий порт Трабзон перевалил свыше 1 млн тонн грузов Турция 16:40
Удовлетворен известием о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении - посол США в Баку Политика 16:39
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Политика 16:38
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство Экономика 16:28
США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане - посол Политика 16:26
США оказали Азербайджану гумпомощь на $6 млн для борьбы с пандемией COVID-19 - посол Политика 16:22
Алиаббас Гадиров - от славы и зрительской любви к трагической гибели (ФОТО) Культура 16:22
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир в бакинском поселке Рамана (ФОТО) Общество 16:13
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился Грузия 15:58
Азербайджан увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию Экономика 15:57
На телеканале "Аль-Джазира" показан репортаж с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:51
Три компании из США участвуют в проектах в Карабахе - посол Экономика 15:40
Азербайджан и Хорватия обсудили вопросы сотрудничества в области энергосистем Экономика 15:40
Минздрав о возможности применения в Азербайджане лекарственных препаратов от COVID-19 Общество 15:26
США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы - посол Политика 15:23
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол Политика 15:23
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН Политика 15:23
Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию Политика 15:09
США привержены обеспечению прочного мира на Южном Кавказе - посол Политика 15:05
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана Политика 15:05
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане Политика 15:03
В Азербайджане завершился турнир по мини-футболу с участием предпринимателей (ФОТО) Общество 15:00
AccessBank открывает филиал в Шамкире! (ФОТО) Экономика 14:51
Число граждан Азербайджана, посетивших Турцию в октябре, выросло в разы Турция 14:50
График работы трех станций бакинского метро будет продлен Общество 14:46
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО) Социум 14:40
ВВП Грузии к 2022 г. достигнет исторического максимума – премьер Грузия 14:35
Грузоперевозки аэропорта в Анталье превысили 230 тыс. тонн Турция 14:16
Азербайджан и Россия планируют запустить проект "железнодорожный промышленный экспресс" Экономика 14:11
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Карасу и украинским Черноморском Турция 14:08
Азербайджан сократил импорт природного газа Энергетика 14:05
Apple бесплатно устранит проблему со звуком iPhone 12 и iPhone 12 Pro в ОАЭ США 14:03
В Грузии вырос индекс цен производителей промышленной продукции Грузия 14:00
В Азербайджане не ожидается сильных землетрясений - сейсмослужба НАНА Общество 13:56
Грузооборот международного аэропорта Измира вырос за год почти на треть Турция 13:51
Министерство о получающих образование в Азербайджане иностранных студентах Общество 13:46
Госконцерн Туркменистана привлечет услуги по строительству производственной установки Тендеры 13:45
Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла Общество 13:31
На бакинском заводе завершен ремонт кранового судна (ФОТО) Транспорт 13:24
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО) Культура 13:24
Началась добыча с пятой скважины на северном фланге в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 13:22
Комплекс процедур Oxygeneo поможет вам забыть про возрастные изменения и эстетические дефекты кожи Общество 13:17
Продлен срок годности препарата Pfizer/Biontech – минздрав Азербайджана Общество 13:16
Bakcell победитель «Национальной премии КСО 2020» ИКТ 13:15
Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 - проверка на прочность (ВИДЕО) ИКТ 13:14
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами ИКТ 13:10
В ИВ Шамахы поступило 15 обращений в связи с последствиями сильного землетрясения Общество 12:50
Восстановлено движение автотранспорта на территории в одном из районов Баку (ФОТО) Общество 12:46
Коронавирус в Израиле: Индекс заражения больше 1, зараженных более 5400 Израиль 12:31
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) Социум 12:29
Экспорт природного газа из Азербайджана вырос – GECF Энергетика 12:24
Азбадам продолжает поставки миндаля за пределы Азербайджана (ФОТО) Экономика 12:23
Ericsson покупает Vonage Европа 12:23
ЕС выделил крупный кредит грузинскому производителю стройматериалов Грузия 12:22
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО) Общество 12:08
Все новости