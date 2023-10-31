Вечер шансона в Баку с Джалалом Аббасовым (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт популярного исполнителя шансона и эстрадных песен Джалала Аббасова, сообщает Trend Life. На концерте певец представил бакинцам и гостям нашего города разнообразную программу из популярных и новых песен.

Отметим, что Джалал Аббасов, который выступил с пятой сольной концертной программой во Дворце Гейдара Алиева, является победителем международных эстрадно-песенных конкурсов и фестивалей, среди которых Гран-при первого Государственного конкурса эстрадной песни "Бакинские ночи", Международного конкурса ТЮРКСОЙ, международных фестивалей "Восточный базар" и "Гуляй, душа".

Джалал Аббасов – выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, является учеником известной оперной певицы и педагога, народной артистки СССР Фидан Гасымовой. Выступал с гастролями и принимал участие в фестивалях в России, Турции, ОАЭ, Казахстане, Украине и других странах. В его репертуаре более 3 000 песен на азербайджанском, русском, английском, итальянском и других языках, в том числе авторские композиции.

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