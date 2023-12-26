Математик и певица Улькер Гулиева провела творческий вечер в образе королевы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел творческий вечер популярной исполнительницы Улькер Гулиевой, который больше напоминал роскошное рандеву, а сама хозяйка праздника предстала в образе королевы – в соответствующем платье и короне, сообщает Trend Life.

Улькер вместе с близкими, родными и коллегами отметила двойной юбилей – свой и 25-летний творческий. На вечере Ульвер делилась воспоминаниями, исполняла свои композиции, которые поддержали коллеги, подарив гостям массу позитивных эмоций.

Интересно, что Улькер Гулиева окончив среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля по классу фортепьяно, поступила на факультет прикладной математики БГУ. Ее кумирами были известные женщины-математики, среди которых Софья Ковалевская, Софи Жермен, Джулия Холл Боумэн Августа Ада Кинг Амалия Эмми Нётер и другие.

Но по прошествии времени, Улькер все же выбрала творческий путь, окончив факультет национального вокала Азербайджанкой национальной консерватории. В различные годы она была солисткой Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азербайджанского государственного академического музыкального театра, победительницой конкурса "Бакинская осень – 2002", лауреатом телевизионного конкурса Sing your Song – 2003, участницей национального отбора "Евровидения - 2012" и т.д. Ныне она солистка легендарного ансамбля "Дан улдузу".

Но математика никуда не делась, и свой творческий путь Улькер Гулиева продолжает, выверяя все с математической точностью.

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