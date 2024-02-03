Во Дворце Гейдара Алиева состоится сольный концерт Мурада Арифа "HITMAKER"

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоится сольный концерт популярного телеведущего, исполнителя, композитора и продюсера, автора хитов Мурада Арифа "HITMAKER", сообщает Trend Life.

На вечере будет представлено грандиозное шоу, прозвучат хиты и новые композиции, дуэты со звездами.

"Я был в эйфории от первого соло-концерта на сцене Дворца Гейдара Алиева год назад. Я живу ради сцены и ярких эмоций, люблю дарить людям позитивные чувства и делить с ними радостные моменты жизни. Поэтому приглашаю всех отметить вместе со мной более чем двадцатилетний творческий путь особым драйвом и энергетикой. Очень волнуюсь и с нетерпением жду встречи со зрителями", - сказал Trend Life Мурад Ариф.

Многие написанные им композиции стали хитами - как в репертуаре звезд эстрады, так и в авторском исполнении. Его песни также входят в репертуар турецких звезд. Поэтому Мурада Арифа называют "хитмейкером". Широкий музыкальный диапазон – поп, ориент-поп, фолк-поп, данс-поп, хип-хоп, джаз, и конечно же, талант и зажигательный характер Мурада предопределили его успех. Кстати, он является первым комментатором международного конкурса "Евровидение" в Азербайджане. А однажды даже выиграл автомобиль на реалити-шоу Мурада Дадашева "Maşın Şou". Был членом жюри различных проектов, наставником на международном телевизионном проекте The Voice Kids и The Voice, а также на телешоу "Маска".

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