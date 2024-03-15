Презентована песня, с которой Азербайджан будет представлен на "Евровидении-2024" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Презентована песня, с которой Азербайджан будет представлен на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Песня называется "Özünlə apar".

Азербайджан на "Евровидении-2024" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов, который исполнит мугам.

Композиция, которая называется "Özünlə apar", сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Напомним, что представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" выступят во второй части первого полуфинала

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

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