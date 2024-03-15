Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Презентована песня, с которой Азербайджан будет представлен на "Евровидении-2024" (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 15 марта 2024 13:05 (UTC +04:00)
Презентована песня, с которой Азербайджан будет представлен на "Евровидении-2024" (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Презентована песня, с которой Азербайджан будет представлен на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Песня называется "Özünlə apar".

Азербайджан на "Евровидении-2024" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов, который исполнит мугам.

Композиция, которая называется "Özünlə apar", сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Напомним, что представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" выступят во второй части первого полуфинала

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости