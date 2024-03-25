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В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир Материалы 25 марта 2024 15:55 (UTC +04:00)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии с большим успехом прошел концерт народного артиста Азербайджана, эстрадного певца Мири Юсифа Мирбабаева, сообщает Trend Life.

Мири Юсиф - артист с неповторимой харизмой, мощным зарядом энергии, которой он щедро делится со своими поклонниками. Концерт исполнителя, прошедшего при аншлаге и вызвавшего большой ажиотаж, запомнился яркими эмоциями и шоу. На протяжении всего вечера певец общался с публикой, пел вместе с ней. Были представлены хиты и новые композиции.

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В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа (ВИДЕО, ФОТО)
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