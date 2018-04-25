В центре Баку прошел книжный флешмоб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку прошел книжный флешмоб под названием "Просвещайся книгой" (Kitabla Maariflən), приуроченный ко Всемирному дню книг и авторского права, сообщает Trend Life.

"Данная акция проводится с 2005 года с участием молодежных движений и организаций. Люди приходят со своими книгами, садятся рядом друг с другом и погружаются в чтение. Акция проводится в самой оживленной части города – в центре, на улице Низами (бывшая Торговая). Главная цель – популяризация чтения среди населения нашего города. Отрадно отметить, когда проходят маленькие дети, то интересуются происходящим. Со своей стороны хочу выразить благодарность городским властям за поддержку в организации", - сказала Trend Life организатор акции, поэтесса Захра Бадалбейли.

В ближайшее время будет объявлена следующая дата проведения.

Всемирный день книг и авторского права (World Book and Copyright Da) - отмечается ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 года. Всемирный день был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года. Решение было принято с целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надёжным способом его сохранения. В резолюции отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.