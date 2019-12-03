Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)

3 декабря 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра провел акцию для слабослышащих детей, посвященную Международному дню инвалидов, сообщает Trend Life. Акция была проведена при содействии Государственного педагогического университета, ОО "Karlara dəstək" (Содействие глухим), ОО "Eşitmə və Nitq Məhdudiyyətli Şəxslərə Sosial Yardım" (Социальная помощь людям с проблемами слуха и речи).

Для детей была проведена экскурсия по музею, на языке жестов было рассказано об экспонатах, показан кукольный спектакль, проведен мастер-класс по вязанию, вышивке, рисункам ковров и т.д.

Особый интерес вызвала новая экспозиция заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной "Кялагаи: шелковые крылья", приуроченная к пятилетию включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В экспозицию вошли более 30 экземпляров платков кялагаи из личной коллекции Инны Костиной, а также 30 ее авторских панно, выполненных на шелке в технике батика. На выставке панно Инны Костиной, созданные специально для данного проекта, соседствуют с кялагаи, изготовленными в Шеки и Баскале в прошлом веке по старинным технологиям различными авторами. В основу концепции лег синтез традиционного - классического и авторского - современного подхода к искусству росписи по шелку.

Напомним, что в 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983-1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons), с целью продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
  • Красочные шелковые кялагаи с рисунками - языком жестов. International Day of Disabled Persons в Баку (ФОТО)
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