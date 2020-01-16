Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)

16 января 2020 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Şəki Restoranı Badamdar прошло мероприятие, посвященное началу реализации благотворительного волонтерского проекта "Дарующие радость", организованного преподавателем кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженным деятелем искусств, дизайнером Фахрией Халафовым, председателем Азербайджанского общественного объединения женщин - предпринимателей Земфирой Агаевой и директором Star Kids Group Айгюн Алиева, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представительницы различных сфер общественной жизни, организаций, бизнеса, медицины, индустрии моды, образования, родители со своими детьми.

На открытии вечера автор идеи проекта "Дарующие радость" Фахрия Халафова приветствовала гостей и отметила, что начало нового, 2020, года решили отметить благотворительным вечером, средства от которого будут направлены в детские дома. "Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год в Азербайджане "Годом волонтеров". Волонтерство - один из наиболее успешных форматов совместной деятельности гражданина, общества и государства, объединяющих людей вокруг единых намерений. Волонтерство также является школой патриотизма, примером привязанности и служения своему народу, государству, национально-духовным ценностям. Одним из направлений волонтерской деятельности является благотворительность, что мы вместе собираемся сделать в рамках нашего проекта "Дарующие радость". Поэтому мы решили в первый наш вечер собрать женщин - руководителей различных организаций, компаний и представителей сфер, чтобы вместе продолжить этот путь. В рамках проекта будет проведено множество мероприятий, направленных на материальную и морально-нравственную поддержку для воспитанников детских домов, среди которых фестиваль моды, различные акции и вечера. Благотворительность – это призыв души и мы хотим радовать наших детей во имя счастливого настоящего и будущего", - отметила Фахрия Халафова.

Интересно, несмотря на то, что Фахрия Халафова отмечает день рождения 31 декабря, в этот день гости в знак искренней любви решили одарить ее подарками. И не только ее, но и тех, чьи знаменательные даты совпали с началом года. Более того, Фахрия Халафова даже провела блиц-интервью с гостями вечера, которые поделились своими мыслями и мечтами, отметив важность реализации проекта "Дарующие радость".

Гостям была представлена очень интересная и красочная развлекательная концертная программа с участием заслуженного артиста Заура Амирасланова, эстрадной и оперной певицы Латифы Союоз, юной звезды Нурай, ведущего Эльмеддин и DJ Crash, дефиле детской одежды, разрезан праздничный торт. Начало 2020 года положено – благотворительной и волонтерской деятельностью во имя наших детей! (Автор: Вугар Иманов)

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  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" (ФОТО/ВИДЕО)
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