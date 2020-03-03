В Баку состоялась церемония награждения "Фотограф года" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT прошла церемония награждения Национальной премии İlin fotoqrafı 2019 (Фотограф года 2019), учрежденной Объединения фотографов Азербайджана, сообщает Trend Life. Церемония награждения премии "Фотограф года" проводится с 1999 года.

Выступившие основатель и член Объединения фотографов Азербайджана (ОФА), кинооператор, фотограф, лауреат государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Рафик Гамбаров, лауреаты международных конкурсов, председатель ОФА Мирнаиб Гасаноглу и зампредседателя Рауф Умуд рассказали о развитии фотоискусства в стране, поздравили лауреатов премии.

В ходе мероприятия были подведены итоги 2019 года в сфере фотоискусства Азербайджана, фотографам будут присуждены награды в различных номинациях и памятные дипломы AFB, а также правительственным учреждениям и галереям, которые оказывали поддержку Союзу фотографов Азербайджана в целях развития фотографического искусства, обучения и исследования фотографического мастерства.

Сегодня искусство фотографии в стране, как и во всем мире, пользуется большой популярностью. Для кого-то фотография – это развлечение, а для кого-то профессия и искусство. Было отмечено, что для развития фотографии в Азербайджане нужно организовать преподавать в высших учебных заведениях. Для занятия фотографией на профессиональном уровне, очень важно участие азербайджанских фотографов на международных конкурсах, тренингах и выставках.

Во всем мире фотография воспринимается как один из самых креативных, современных и в то же время имеющих прочную историю вид искусства. Французский изобретатель Луи Дагер впервые представил всему миру прототип современной фотографии 19 августа 1839 года. Первая в истории фотография была сделана в течение 8 часов. В Азербайджане искусство фотографии зародилось в 1861 году. На первой фотографии, сделанной в Азербайджане, была изображена панорама Баку, снятая с моря. Автор снимка – Александр Ульский. В развитии азербайджанской фотографии большую роль сыграл Александр Мишон, основатель Бакинского фотографического кружка. Спустя 100 лет, в 1998 году было создано Объединение фотографов Азербайджана. 14 февраля 2109 года состоялось открытие Бакинского дома фотографии.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)