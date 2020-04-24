Эльхан Гасымов отмечает юбилей: Хотел бы изобрести эликсир… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня азербайджанскому режиссеру и актеру, заслуженному артисту Эльхану Гасымову исполнилось 75 лет, сообщает Trend Life. Все знают его как очень добродушного и искреннего человека.

Эльхан Мамед огду Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств и режиссёрского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Более всего запомнился по ролям в фильмах "Где Ахмед?" и "Последний перевал". Интересно, что в кино он пришел как профессиональный танцор и хореограф, и многие из его национальных танцев стали своеобразным инструментом пропаганды азербайджанского танцевального искусства. С 1969 года работает на киностудии "Azərbaycanfilm", как актер и режиссер работал в более сорока художественных и документальных картинах, сатирическом киножурнале "Mozalan".

По его словам, обществу нужны фильмы различных жанров, потому что нравственное кино воспитывает.

"Тот же детектив... В нем показывают, что отрицательный герой, будь то вор или убийца, проигрывает главному герою - положительному. А это уже воспитание. То же самое я могу сказать и о лентах о любви. Здесь режиссер показывает, что мужчина должен любить и уважать женщину. Ведь любовь заставляет землю крутиться. Мы должны снимать и патриотические фильмы и воспитывать людей",- говорит режиссер.

Очень трогательна его картина "Мы вернемся", повествующая о судьбе мальчика – талантливого певца-исполнителя мугама, который мечтает вернуться на родную землю Карабаха, освобождённую от армянских оккупантов. Но главный герой, несмотря на свою музыкальную одаренность и большое творческое будущее, решает стать солдатом, чтобы освободить свою землю от агрессоров.

"Рана Карабахской войны никогда не заживет, она большая и глубокая. Поэтому все деятели искусства постоянно обращаются именно к этой теме. Я работая над сценарием, хотел показать эту проблему глазами двенадцатилетнего ребенка, который видел все ужасы войны, был вынужденным переселенцем. Это было нелегко. Герой фильма - наше будущее. И в конце я хочу показать, что нам необходимо все: и театр, и кино, и певцы, но первое, что Азербайджану нужно сейчас - хорошие солдаты, для защиты Родины, для возвращения оккупированных земель", - говорит режиссер.

Вот о чем мечтает Эльхан Гасымов…

"Хотел бы изобрести такой эликсир, чтобы вернуть тех людей, которых потерял 10-20…50 лет назад и сказать им единственную фразу "Я вас по-прежнему очень сильно люблю!""

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)