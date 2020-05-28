Дети с флагами Азербайджана поздравляют с Днем Республики (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанском сегменте соцсетей представлены видеообращения детей, посвященные отмечаемому 28 мая Дню Республики, сообщает Trend Life. Дети с флагами Азербайджана в руках читают стихи.

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами, независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)