Азербайджанские герои в белых халатах! Эти поздравления для вас! (ВИДЕО)

Социум 17 июня 2020 13:29 (UTC+04:00)
Азербайджанские герои в белых халатах! Эти поздравления для вас! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня, 17 июня, в Азербайджане отмечается День медицинского работника. История праздника уходит корнями в события начала XX века, когда 17 июня 1918 года правительством вновь образованной Азербайджанской демократической республики было учреждено Министерство здравоохранения молодого государства.

Официальный статус этот профессиональный праздник получил благодаря распоряжению великого лидера Гейдара Алиева, подписанному 4 июня 2001 года. С этого момента День медицинского работника ежегодно отмечается в Азербайджане 17 июня.
Традиционно свой профессиональный праздник многие медработники встречают на работе, спасая жизни пациентов, сохраняя их здоровье, принимая необходимые меры для исцеления больных. На протяжении последних четырех месяцев они еще и находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса. К сожалению, спасая других, они сами заражаются, а некоторые даже погибают. Самой ценной наградой для медиков остаются слова благодарности тех, чьи жизни и здоровье оказываются спасены благодаря их самоотверженному труду.

Нашим врачам, ведущим поистине героическую борьбу с коронавирусом, посвящены эти и многие другие видеоматериалы.

В видеоролике, снятом Baku Media Center при поддержке министерства культуры совместно с киностудией "Азербайджанфильм" им. Дж. Джаббарлы, выражена поддержка работникам сферы здравоохранения, на чьи плечи ложится основная тяжесть в борьбе с коронавирусной инфекцией, превратившейся сегодня в мире в проблему номер один.

Həkimlərə İthaf ("Посвящение врачам") – эту композицию на музыку Джабира Иманова и слова Икрама Алиева ранее представил Театр КВН "Планета Парни из Баку" вместе с народными артистами Тунзалей Агаевой, Зульфией Ханбабаевой, Ройей Айхан, заслуженными артистами Бахрамом Багирзаде, Севдой Алекперзаде, Таиром Имановым, Джабиром Имановым, актерами Азером Мамедзаде, Энвером Мансуровым, Алекпером Алиевым и детьми актеров.

Телеведущие Заур Бахшалиев и Кямаля Пириева, заслуженный актер Акбер Ализаде и актер Эльчин Иманов исполнили песню Ağ xalatli həkimlər ("Врачи в белых халатах").

Композитор и исполнительница Севиндж Агасиева (Sivva) при поддержке Общественного телевидения Азербайджана (İTV) представила клип Mehriban həkim ("Добрый доктор") на слова Мирмехти Сеидзаде.

Также композицию, исполненную на национальных инструментах, в честь Дня медработника представили ученики Детской музыкальной школы №17.

Лирическая игра на пианино и аплодисменты в Баку звучат в честь всех врачей Азербайджана и мира!

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: гюнель Зейналова)

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