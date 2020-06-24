Коронавирус унес жизнь 37-летнего азербайджанского спортсмена. Он видел дочь героиней сказок (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 37- летний экономист и спортсмен Рамин Гурбанов в день своего рождения, 22 июня, скончался от коронавируса. Несмотря на усилия врачей, жизнь зараженного вирусом молодого человека, который боролся с инфекцией в течение 9 дней, спасти не удалось.

По информации, опубликованной его близкими в соцсетях, мать Гурбанова не перенесла известие о смерти сына и скончалась от сердечного приступа. Трагическая смерть еще раз доказала, что коронавирус никого не жалеет и не только, как бытует мнение в обществе, людей с различными формами тяжелых заболеваний.

Очень печально, что у него осталась малолетняя дочь по имени Марьям, которая болеет талассемией. Незадолго до своей смерти Рамин создал ряд коллажей со своей дочерью, которую видел героиней сказок. Один из коллажей даже был посвящен борьбе с коронавирусом... Allah rəhmət eləsin.

В эти тяжелые дни пандемии коронавируса вновь призываем всех очень серьезно отнестись к этой проблеме, строго соблюдать карантинный режим и правила безопасности. На сегодня в мире зарегистрированы 9 390 331 случай заболевания, 480 437 смертельных случаев, на лечении находятся 3 861 696 человек. В Азербайджане, по последним данным, 13 715 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 503, скончались 167 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 045 человек.

(Автор: Вугар Иманов)