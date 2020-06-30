Азербайджанские художники проводят благотворительную акцию "Надежда на жизнь"

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские мастера кисти подключились к традиционной благотворительной акции художницы Милены Набиевой "Надежда на жизнь", сообщает Trend Life.

В акции принимают участие известные и молодые художники, среди которых Ариф Гусейнов, Рашад Мехтиев, Анар Гусейнзаде, Субхан Мамедов, Элияр Алимирзаде, Сабина Шихлинская, Махмуд Рустамов, Али Шамси, Намиг Мамедов, Эльдар Гурбанов, Джалал Агаев, Мир Азер Абдуллаев, Эльдар Гаджиев, Анар Йолчуев, Фархад Ялгузар, Азер Алиев, Мехрибан Шамсаддинская и другие. Средства от проданных картин художников пойдут на лечение 5-летнего Ульви Бахышова, страдающего лейкемией.

Художники призывают приобретать картины, чтобы помочь ребенку. Выставка-продажа пройдет онлайн на странице https://www.facebook.com/mina.en.142.

Также можно пожертвовать средства, отправив деньги на банковскую карту: 4169 7413 8088 8063 Kapital Bank на имя Zahid Bakhishov либо передать, связавшись с отцом ребенка по номеру: (050) 531 75 20.

(Автор: Вугар Иманов)