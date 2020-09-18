В Азербайджане будут предприняты серьёзные шаги по предотвращению случаев злоупотребления в связи с присвоением почетных званий

БАКУ /Trend Life/ - Будут предприняты серьезные шаги по предотвращению случаев злоупотребления в связи с присвоением почетных званий, сказал сегодня журналистам первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, сообщает Trend Life.

Анар Керимов подчеркнул, что для решения этой задачей в будущем предлагается разработать механизм правового регулирования.

"В этом механизме будут отражены конкретные критерии. Рассмотрение кандидатов на почетные звания по этим критериям будет осуществляться независимой комиссией. Думаем, целесообразным будет принятие решения по данному вопросу в форме тайного голосования. Тем самым мы сможем предотвратить любые злоупотребления в данном вопросе в будущем", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева)