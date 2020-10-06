Казаки присягают Отечеству один раз. Мы воюем за Азербайджан! – атаман Сергей Касиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Все народы и национальности Азербайджана стоят на защите своей страны от армянских агрессоров, а спортсмены нашего историко-патриотического спортивного боевого клуба "Пластун" находятся на передовой в рядах спецназа и десанта вооружённых сил Азербайджана, сказал сегодня Trend Life атаман северного региона Азербайджана, член Землячества казаков Азербайджана Сергей Касиков.

"Азербайджан ведет справедливую войну против армянских оккупантов, которые на протяжении около 30 лет захватили и удерживают 20 процентов территории нашей страны, и, несмотря на все мирные усилия нашего государства и добрую волю народа и международные резолюции, не собираются ее освобождать. Хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан ведет войну именно против сепаратистов и террористов, а не против армянского народа", - сказал Сергей Касиков.

По словам атамана, среди членов клуба "Пластун", входящего в Федерацию ММА, Панкратиона и Грэпплинга Азербайджана - казаки, лезгины, аварцы, лакцы и представители других народов, ныне сражающиеся в рядах ВС Азербайджана.

"Бойцы моего клуба неоднократно становились чемпионами страны, призерами международных соревнований, только за последние полтора года мы завоевали около сорока наград. Мои спортсмены прошли серьезную подготовку по выживаемости в горах и лесах. Они помогут поддержать боеспособность нашей армии. Наши казаки еще во времена первой Карабахской войной в 90-х годах, сражаясь в рядах азербайджанской армии, героически защищали свою родную землю. Среди них Национальный герой Азербайджана Владислав Плотников, именем которого названа одна из улиц Баку. Казаки присягают Отечеству один раз. Мы воюем за Азербайджан! ", - добавил Сергей Касиков.

(Автор: Вугар Иманов)