Армянский террор в Гяндже и Барде напоминает Ходжалинский геноцид – этномузыковед из Канады

БАКУ /Trend Life/ - Несколько лет назад Полина Десятниченко (Polina Dessiatnitchenko) приехала в Азербайджан из Канады в качестве исследователя этномузыки. Десятниченко - научный работник Гарвардского университета, в 2017 году получила степень доктора наук в Университете Торонто. В Азербайджане Полина Десятниченко изучает нашу национальную музыкальную культуру, технику исполнения на таре.

В беседе с Trend Life Полина Десятниченко поделилась своим виденьем последних событий, развивающихся в ходе нагорно-карабахского конфликта.

"Я наблюдаю за событиями отсюда, из Азербайджана, и имею доступ к информации, больше чем, к сожалению, международная аудитория. Видя, какие абсолютно ужасающие преступления против Азербайджана совершаются со стороны Армении, как сбрасывают ракеты на мирных жителей - женщин, детей, в момент, когда они мирно спят ночью, как это было в городе Гянджа, я не могу остаться равнодушной… На самом деле, ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана – это преступление против человечности, нарушение установленных мировых законов и норм. Мне очень жаль, что за рубежом до людей не доносят всю правду об этих событиях. То, что произошло в Гяндже, Барде – действительно ужасно, это напоминает массовое уничтожение невинных жителей, как было в Ходжалы в 1992 году", - отмечает ученый и музыкант.

Полина Десятниченко подчеркивает, что она всегда придерживается позиции - за мир и против любой войны.

"Как я против войны, так и азербайджанские граждане против войны, они против бесчисленного множества смертей. Но азербайджанский народ готов бороться за свою Родину, за свои земли, они готовы отдать свою жизнь за это.

Я здесь живу четыре года, изучаю культуру страны, мугам. Очень люблю народ Азербайджана – он миролюбивый, это отзывчивые люди, всегда готовые оказать помощь. Азербайджан толерантная страна, здесь в мире и дружбе проживают множество этнических групп – русские, украинцы, евреи, аварцы, лезгины, талыши, таты и многие другие. Здесь живут люди, которые исповедуют ислам, христианство, иудаизм…

Если послушать мугам, то можно понять менталитет этого народа", - говорит она.

К подтверждению своих слов Десятниченко приводит строки, написанные азербайджанским поэтом и просветителем XIX века Сеидом Азимом Ширвани:

Demirəm rus ya müsəlman ol,

Hər nə olsan get əhli-ürfan ol…

Demə bu kafər, ol müsəlmandır,

Hər kimin elmi var, o insandır….

"Если перевести эти строки на русский язык, Сеид Азим Ширвани пишет о том, что кем бы ты не был - будь человеком мудрости, человеком науки: "Не говори, что этот человек неверующий, а тот мусульманин, кто имеет знания, кто имеет мудрость – это Человек". Даже в этом стихотворении виден менталитет азербайджанского народа.

Я много лет изучаю музыку и поэзию Азербайджана и действительно есть исторические факты, что именно на земле Карабаха развивались древние традиции Азербайджана.

Есть даже поговорка, которая на русском звучит так – "В Карабахе под каждым камнем спит Меджнун". Она означает, что каждый азербайджанец, проживавший здесь – это герой Меджнуна, влюбленный в свою землю и традиции.

Здесь проживал Узеир Гаджибейли, который создал первую оперу на Востоке - "Лейли и Меджнун", также в Карабахе родился и жил Садыхджан (прим. - Садых Мирза) создатель азербайджанского [обновленного] тара. Садыхджан приподнял тар на грудь, изменил строение струн, ввел многие новшества, которые и выделили азербайджанский тар, от подобных инструментов в регионе. Говорят, что "Мансуровская" школа исполнения на таре – абшеронская, но даже эта школа уходит корнями в Карабах, именно игра Садыхджана повлияла на формирование этой школы. Земля Карабаха – также культивировала особую манеру исполнения мугама – она называется "Qarabağın səsi"("Голос Карабаха").

Я много общалась с исполнителями, которые в детстве входили в состав ансамбля "Qarabağ bülbülləri" ("Карабахские соловьи"), и они рассказывали, что на земле Карабаха есть что-то волшебное, мистическое – в воздухе, воде, неземной красоте природы, и это порождает удивительный тембр карабахского голоса", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева)