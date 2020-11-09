Предлагаю назвать один из освобожденных в Карабахе городов в честь Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева – дочь Хана Шушинского

БАКУ /Trend Life/ - Как представитель династии Джаванширов и дочь человека, являющегося одним из символов Карабахской школы мугама, предлагаю увековечить имя Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который золотыми буквами вписал свое имя в славную историю страны, назвав в его честь один из освобождённых после многолетней оккупации городов в Карабахе и поставив памятник в центре Шуши.

Об этом сказала в понедельник Trend Life дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского, руководитель Фонда Хана Шушинского, член Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

«8-е ноября 2020 года – это дата не только освобождения нашего древнего города и колыбели азербайджанской музыки, поэзии и ковроткачества, но и символ непоколебимого и победного духа азербайджанского народа и армии, которая во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым ведет героическую борьбу с армянскими агрессорами, фашистами, принесшими столько горя нашей стране. В эти дни азербайджанский народ переживает исторические события – освобождение после почти 30-летней оккупации наших земель. Все это происходит благодаря героизму азербайджанского народа, наших доблестных воинов и решительности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, несмотря на очень сильное давление самых сильных держав мира, проармянских международных структур, делает все во имя свободы и независимости нашего государства. Это достойно самых высоких слов! Президент Ильхам Алиев - достойный сын великого Гейдара Алиева, и после освобождения Шуши он сказал, что считает себя счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. И мы считаем себя счастливыми, что все эти годы во главе государства у нас такие лидеры. Светлая память шехидам и вечная слава героям! Борьба продолжается, и по воле Всевышнего во всех освобожденных городах и селах будет развеваться флаг Азербайджана! С днем Государственного флага Азербайджана!» - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

(Автор: Вугар Иманов)