Карабах станет настоящим раем, каким и был до оккупации - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов

БАКУ /Trend Life/ - Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала сильный боевой, патриотический дух граждан Азербайджана, сплоченность и солидарность всего нашего народа, сказал директор Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов, сообщает Trend Life.

"Во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша славная армия подарила нам радость долгожданной Победы! Доблестная армия Азербайджана освободила от оккупации сердце Карабаха – город Шуша, и эту новость все граждане Азербайджана встретили с особым волнением и радостью.

За 30 лет оккупации наших земель был нанесен большой урон историко-культурному наследию Азербайджана. Но сегодня души Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Хана Шушинского и многих других великий деятелей Азербайджана нашли покой. После стольких лет в мечети Юхары Гевхарага будет звучать азан, Карабахские скакуны вновь будут скакать по просторам Джыдыр Дюзю", - отметил он.

Гамидов подчеркнул, что Победа была достигнута благодаря мудрой, дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана наша отважная армия, продемонстрировав героический дух, дала достойный отпор врагу.

"Народ Азербайджана был един, и вера в Победу была нерушима и сильна! Карабах – это Азербайджан! Мы возродим освобожденные земли, Карабах станет настоящим раем, каким и был до оккупации. В городе Шуша будут проводить фестивали, концерты и другие мероприятия, на которые будут приезжать многочисленные гости. Все будут восторгаться красотой города Шуша, ее историко-культурным наследием", - добавил Гамидов

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)