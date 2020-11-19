Давид Садиев – еврейский герой, который освобождал города и села Джабраила, Губадлы, Физули, Зангилана, Ходжавенда (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан всегда был толерантной страной, где все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. И в эти 44 дня все как один встали на борьбу с армянскими агрессорами, добившись блестящей победы, сказал сегодня Trend Life директор еврейской средней школы №46 города Баку, раввин Замир Исаев, который сегодня поделился в соцсетях видео своего ученика, добровольца и героя второй карабахской войны Давида Садиева.

Давид Садиев принимал участие в освобождение городов и сел Джабраила, Губадлы, Физули, Зангилана и Ходжавенда. На видео он говорит: "Да здравствует дружба Азербайджана и Израиля! Карабах – это Азербайджан!".

"Как и все народы, евреи, сыздавна проживающие в Азербайджане, считают своей Родиной, любят и защищают, принимают активное участие в общественно-политической и культурной жизни страны. Это единство всегда было главным символом успеха страны, в том числе, в победе Азербайджана над Арменией. Мы все братья! Для нас это большая гордость! Армянам этого не понять, так как у них мононациональная страна. И в первую и во вторую Карабахские войны евреи защищали свою Родину, всем известен танкист, национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, который пал при защите города Шуша. В его честь поставлен памятник в Баку, и еврейская община обратилась, чтобы была названа одна из улиц в Шуше. И в эти дни все граждане страны были сплочены и вместе с доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым добились победы над армянскими агрессорами. В 21 веке во время войн еще никто не капитулировал, но Азербайджан вынудил Армению сделать это, благодаря своей мощи, силы и единства", - отметил Замир Исаев.

По словам раввина, в рядах вооруженных сил Азербайджана немало лиц еврейского происхождения, в том числе и воспитанники его школы.

"Многие добровольно ушли на фронт, потому что искренне любят свою Родину Азербайджан, готовы пожертвовать жизнями во имя свободы страны. Давид в 2012 году стал выпускником нашей школы, он всегда был прилежным, скромным, воспитанным и дисциплинированным учеником. И с первых дней войны он добровольцем отправился на борьбу с армянскими фашистами, которые принесли столько горя Азербайджану. Он работает поваром на корабле, не женат. В эти дни все народы и национальности Азербайджана стояли плечом к плечу, как единый кулак, уничтожали армянских агрессоров и варваров. Я видел много фотографий всех этих воинов. Дай Бог всем скорого возвращения домой, слава героям и вечная память павшим за свободу и независимости Азербайджана!", - добавил Замир Исаев.

(Автор: Вугар Иманов)