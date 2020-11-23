Звуки музыки в возвращенном Физули (ВИДЕО)

Социум 23 ноября 2020 14:03 (UTC+04:00)
Звуки музыки в возвращенном Физули (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Около 30 лет азербайджанские земли были под пятой врага. Оккупанты разрушали наши дома, оскверняли наши мечети, выжигали наши леса, они фальсифицировали историю, делали абсурдные заявления… Они думали - мы не вернемся… Но нет, героическая азербайджанская армия изгнала подлого врага с исконных азербайджанских земель, водрузила на них Государственный флаг Азербайджана.

Повсюду, куда ступила нога оккупанта – разрушения, погромы, разруха, выжженная земля… Агдам, Физули… Там не осталось ни одного целого здания, ни одной постройки. Как человек может разрушать то, что он сам не строил, как можно громить то, во что вложили труд и душу сотни других людей, как можно входить без спроса в чужой дом, брать не свое… Как? Ответ тут прост и очевиден – это нелюди, в них нет ничего человеческого, это просто душевные уроды, монстры, и к чему бы не прикоснулась их рука, все черствеет, гаснет, рушится....

Варварскую, дикую, изуверскую сущность армянских террористов вчера воочию увидели представители дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане, руководители представительств международных организаций в стране, журналисты, общественные деятели, которые совершили поездку в освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Физули.

Среди тех, кто вчера был в Физули и Джейла Сеидова – известная азербайджанская скрипачка, лауреат международных музыкальных конкурсов, первая скрипка в Государственном струнном квартете.

В Физули Джейла Сеидова приехала со своим "оружием" – скрипкой… Именно с помощью своего инструмента скрипачка дала достойный ответ армянским варварам, послала им месседж о том, что Азербайджан восстановит все, что было разрушено, отстроит освобожденные города заново, что на эти территории вернется жизнь, смех людей и радость... А музыка уже вернулась...

В Физули Джейла Сеидова исполнила три произведения – композицию из кинофильма "Список Шиндлера", сочинение "Булаг башында" Фикрет Амирова и третью часть концерта Антонио Вивальди. Исполняла эти произведения скрипачка на заросшем сорняками пустыре, позади разрушенного здания Центра культуры…

Да, не место для музыканта, скажите Вы. Но варвары не пощадили ни музеи, ни Дома культуры, ни памятники архитектуры – на то они и варвары... Исполнение скрипачки словно луч солнца в этом городе-призраке.

Джейла Сеидова подчеркивает, что для нее большая честь быть первым музыкантом, который выступает в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Физули.

"Эмоции мои безграничны - от самый грустных, до самых счастливых… Когда мы ехали, меня одолевала печаль, было грустно и тяжело смотреть по сторонам - ведь ничего не осталось, ни одного дома, ни одного здания… Даже Центр культуры, у которого я исполняла композиции, тоже разгромлен. Все, абсолютно все разрушено этими варварами... Весь мир может посмотреть на фотографии Физули до оккупации, и после. Увидеть все деяния оккупантов, они сделали все, чтобы камня на камне здесь не осталось. Но все равно вчера я донесла звуки музыки в разрушенный вандалами Физули", - отметила в беседе с Trend Life Сеидова.

Скрипачка выразила глубокую признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашим доблестным военнослужащим за счастье победы, радость освобождения родных земель.

"Хочу также выразить слова соболезнования родным и близким шехидов. Мы будет помнить их подвиг всегда, они живут в наших сердцах, памяти. Они герои, которые освободили Родину от захватчиков", - добавила она.

Джейла Сеидова подчеркнула, она верит и знает, что в Физули, как и другие освобождённые от захватчиков города и районы, будут восстановлены, жизнь вернется на эти земли, будут построены новые, красивые дома и здания, открыты концертные площадки и залы.

"Конечно, для меня очень большим и неописуемым счастьем было бы выступать с большой концертной программой в возрождённом Физули, и других освобождённых от оккупации городах Азербайджана. На этих концертах звучали бы произведения великих азербайджанских композиторов. Ведь у нас столько красивых мест и прекрасной музыки, верю - в скором времени это обязательно произойдет", - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева )

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