В Баку скончалась экс-солистка Государственного ансамбля Игоря Моисеева Варвара Салахова, супруга всемирно известного художника Таира Салахова
БАКУ /Trend Life/ - В Баку скончалась экс-солистка Государственного ансамбля Игоря Моисеева Варвара Александровна Салахова, супруга всемирно известного художника Таира Салахова, написала на своей странице в Facebook директор Музейного центра Азербайджана, член Союза художников, заслуженный работник культуры Лиана Везирова.
(Автор: Вугар Иманов)
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В Баку скончалась экс-солистка Государственного ансамбля Игоря Моисеева Варвара Салахова, супруга всемирно известного художника Таира Салахова
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