БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана приступило к реализации проекта "Возвращение на Родину: Обычаи и традиции Карабаха" (Yurda Qayıdış: Qarabağ adətləri-ənənələri), сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект реализуется с целью восстановления не только памятников и объектов культурной инфраструктуры Карабаха, освобожденного от армянской оккупации доблестной азербайджанской армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и возрождения культурной среды и атмосферы, которые исторически существовали на этих землях.

Граждане родом из Карабаха, желающие принять участие в проекте, могут представить подробную информацию (воспоминания, письменная информация, фото- и видеоматериалы) о традициях, исторически сложившихся на наших землях, чтобы возродить колоритный образ жизни, основанный на национальных корнях региона. Информацию можно переслать на адреса электронной почты - [email protected] и [email protected] (указав в теме письма название проекта), а также представить ее посредством официальных страниц ведомства в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева)