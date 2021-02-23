Народного артиста Азербайджана Ялчына Рзазаде аплодисментами проводили в последний путь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Корифея национальный эстрады, народного артиста Азербайджана Ялчына Рзазаде аплодисментами проводили в последний путь, сообщает Trend Life. Ялчын Рзазаде будет похоронен в Лянкаране.

Похороны пройдут при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Ялчын Имран оглы Рзазаде родился в Лянкаране 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов. Выпускник актерского факультета Бакинского театрального института и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, который окончил с красным дипломом.

Ещё студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив "Дан Улдузу". Зрителям стал известен в 1960-х годах. Был одним из основателей национальной эстрады. Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями: с Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Огтаем Раджабли, Джахангиром Джахангировым, ансамблями "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и другими. В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме "В огне". Его исполнение украсило такие популярные художественные фильмы как "Деде Горгуд", "Гайнана" и другие. Женат, имеет троих детей. Дважды чемпион страны по карате. Был заведующий кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Скончался на 76 году жизни, 22 февраля, после продолжительной болезни.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)