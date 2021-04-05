Скончался народный артист Азербайджана Рафиг Гусейнов (Рамиш)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 75 году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист Азербайджана, гитарист-виртуоз Рафиг Гусейнов (Рамиша), сообщила Trend Life супруга артиста Гюллю ханум.

Рафиг Гусейнов родился 14 ноября 1944 года в селе Гюлаблы Агдамского района. Музыкальное образование получил в средне-специальной музыкальной школе имени Узеира Гаджибейли по классу тар. Он стал, пожалуй, первым музыкантом в Азербайджане, который создал культ игры на гитаре. Рафиг Гусейнов ездил на гастроли вместе с известными артистами, аккомпанировал Зейнаб Ханларовой, Гадиру Рустамову, Рубабе Мурадовой, Ягубу Мамедову, Сахавету Мамедову и многим другим. Благодаря уникальному исполнению на гитаре, музыкант завоевал любовь многочисленных слушателей. Рафиг Гусейнов виртуозно играл не только на гитаре, но и на таре, фортепиано, гармони и других музыкальных инструментах.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)