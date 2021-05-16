Президент России наградил двух деятелей культуры Азербайджана
БАКУ /Trend Life/ - Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике ряд азербайджанских деятелей культуры удостоены государственных наград.
Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский - орденом Дружбы.
(Автор: Вугар Иманов)
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