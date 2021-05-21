Таир Салахов будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения в Баку

БАКУ /Trend Life/ - После того, как тело Таира Салахова будет доставлено из немецкой клиники в Баку, народный художник Азербайджана будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Таир Салахов скончался на 93-м году жизни в Германии, где проходил лечение.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Старинные улочки и жители Ичеришехер, в котором он родился и вырос, села Абшерона и берег Каспия, природа и простые люди родной земли всегда вдохновляли его творчество. Он окончил художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, затем уехал в Москву, где поступил в институт имени Сурикова. Таир Салахов - один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Произведения Салахова входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Таир Салахов - народный художник Азербайджана, России, СССР, дважды лауреат Государственной премии Азербайджана, лауреат госпремий СССР и России, вице-президент Российской академии художеств, вице-президент и почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)