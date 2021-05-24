Кончина Таира Салахова - большая потеря для всего мирового искусства – Ариф Гусейнов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В первой Аллее почетного захоронения проходит церемония прощания со всемирно известным художником Таиром Салаховым.

Как сказал Trend Life профессор, художник-миниатюрист, график и иллюстратор литературных произведений, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, кончина всемирно известного художника Таира Салахова - большая потеря не только для Азербайджана, но и для всего мирового искусства.

"Таир Салахов внес огромный вклад в изобразительное искусство и пропаганду национальных ценностей во всем мире. Экспозиции художника были представлены в лучших галереях мира и проходили с неизменным большим успехом, хранятся в самых престижных музеях и частных коллекциях. Еще с 60-х годов его работы, посвященные Азербайджану, среди которых цикл произведений о нефтяниках, портрет выдающегося композитора Гара Гараева, работа "Женщины Абшерона" и другие, не только входят в сокровищницу национальной культуры, но и воплощают нашу историю и традиции. Более того, возглавляя молодежную комиссию Союза художников Азербайджана, он в те годы помогал в творчестве многим молодым художникам, среди которых был и я, для представления широкой общественности работ, их показа на различных выставках в стране и за рубежом. Благодаря Таиру Салахову мои работы вместе с работами Фикрета Гашимова были представлены в Чехословакии. Он всегда собирал вокруг себя талантливую молодежь со всего Союза в Москве, всегда давал свои ценные наставления. Помогал в реализации идей и проектов. Таир Салахов прожил долгую, ценную и знаменательную жизнь, оставив после себя большое творческое наследие, до последних дней трудился во имя искусства. Одной из последних стала грандиозная выставка работ на холстах и в коврах, проведенная в Бакинском Экспо-центре в честь 90-летнего юбилея художника. Таир Салахов всегда будет жить в наших сердцах и памяти, в своих произведениях", - сказал Ариф Гусейнов.

Напомним, что 21 мая 2021 года на 93-м году жизни в берлинской клинике скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана – "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана, России Таир Салахов. Вчера его тело было доставлено в Баку.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку и Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджана. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения художника входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

(Автор: Вугар Иманов)