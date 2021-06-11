Мусульмане и евреи Азербайджана с доброй памятью о владыке Александре – высказывания известных личностей

Социум 11 июня 2021 12:54 (UTC+04:00)
Мусульмане и евреи Азербайджана с доброй памятью о владыке Александре – высказывания известных личностей

БАКУ /Trend Life/ - 10 июня на 69-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался известный религиозный деятель, первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, сохранивший и укрепивший православие в Азербайджане - высокопреосвященный Александр (в миру - Ищеин Александр Геннадьевич), архиепископ Бакинский и Азербайджанский.

Эта печальная новость с болью в сердце отозвалась в нашем обществе, в соцсетях было опубликовано множество статусов в добрую память о владыке Александре. В числе их авторов - известные общественные деятели, представители культуры и науки, творческие личности, представители религиозных концессий.

Александр Ищеин, который родился в Ярославле, жил и служил в Ростове, Санкт-Петербурге, Моздоке, более 30 лет своей жизни посвятил развитию Русской православной церкви в Азербайджане и нашей страны, всегда проповедовал принципы гуманизма и милосердия. Ему принадлежат большие заслуги в деле развития мультикультурализма и толерантности, расширения межконфессионального диалога. Он всегда отстаивал правое дело Азербайджана в вопросе освобождения оккупированных территорий. Деяния владыки Александра снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане.

Чингиз Абдуллаев, секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба, народный писатель, кавалер государственных орденов Азербайджана и России: "Ушел архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Я знал его более 25 лет. Порядочный, естественный, очень интересный человек. Всегда выступал за справедливое решение карабахской проблемы. Одним из первых поздравил нашего Президента с возвращением Шуши - сердца Карабаха. Такие мы, азербайджанцы. Мы дружим с Израилем и открываем синагоги, мы почитаем православные храмы и католические соборы. Для нас это нормально. Отец Александр был другом нашего народа. Светлая память".

Аяз Салаев, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер: "Отлетела к Богу душа владыки Александра в день, когда после долгого перерыва церкви открыли свои двери. А ему открыли свои двери Небеса. Его Высокопреосвященство – это ярчайшая страница в новейшей истории Азербайджана. Владыка, уроженец Ярославля, принял гражданство нашей страны и стал ее горячим патриотом. Его роль в духовной и общественной жизни Азербайджана трудно переоценить. Одно из его важных высказываний - историческая фраза о том, что карабахский конфликт не имеет религиозной подоплеки. С его благословения священники доносили до мира истину. Служение архиепископа Александра – это яркое подтверждение слов о том, что Любовь не сорадуется неправде, но сорадуется Истине. И еще - это пример по-своему уникальный для всего современного христианства. О нем обязательно нужно написать книгу".

Арье Гут, глава израильского представительства Бакинского центра мультикультурализма, эксперт в области международных отношений: "Выражаю свои глубокие соболезнования народу Азербайджана, русской и православной общине, родным и близким известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинского и Азербайджанского владыки Александра. Я знал владыку много лет, мы часто пересекались на мультикультуральных мероприятиях в Баку, очень часто встречались лично вместе с главой Общины горских евреев Азербайджана Милихом Евдаевым, много раз обсуждали насущные темы мультикультурализма и толерантности. И всех нас объединяло невероятное отношение к Азербайджану и Израилю. Вспоминаю эти замечательные встречи, наполненные любовью к Родине, ко Всевышнему, к людям. Владыка Александр долгие годы мужественно и храбро боролся со своей болезнью, но никогда не останавливался. Однако эта страшная болезнь победила... Мы потеряли нашего Мудреца, нашего старшего Брата! Мы всегда будем Вас помнить! Царство небесное! Светлая память!".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Международные резервы Нацбанка Грузии выросли
Международные резервы Нацбанка Грузии выросли
В Армении задержан кандидат в депутаты
В Армении задержан кандидат в депутаты
Франция предоставила Грузии кредит на 483 млн евро на 2021-2023 годы
Франция предоставила Грузии кредит на 483 млн евро на 2021-2023 годы
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Иран может максимально увеличить добычу нефти и газа Энергетика 13:06
Теймур Мусаев выступил на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу Общество 13:04
Освобожденное село Геджагезлю Физулинского района (ВИДЕО) Общество 12:55
Мусульмане и евреи Азербайджана с доброй памятью о владыке Александре – высказывания известных личностей Социум 12:54
Всемирный банк выделил Кыргызстану $20 млн на вакцинацию от COVID-19 Кыргызстан 12:44
На страховом рынке Азербайджана за год увеличились сборы по ОСАГО Финансы 12:35
В Баку пройдет суд над еще одним наемником, воевавшим в Карабахе Общество 12:34
В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства Финансы 12:26
Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена еще трех новорожденных детей шехидов (ФОТО) Общество 12:22
Туркменистан и Фонд развития Абу-Даби подписали соглашения для реализации новых проектов Финансы 12:13
AmCham поддерживает меры по улучшению деловой среды в Азербайджане Бизнес 12:12
Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена Европа 12:10
Израиль и Сингапур подписали договор о финансировании совместных научных исследований Израиль 12:03
В Туркменистане объявлен тендер на строительство домов Тендеры 12:00
Парламент Азербайджана принял во втором чтении изменения о параметрах определения инвалидности Общество 12:00
Бакинский метрополитен изменит график работы Общество 11:57
Индия четвертые сутки подряд фиксирует менее 100 тыс. заражений коронавирусом Другие страны 11:50
AmCham представила очередной «Белый документ», направленный на поддержку экономики Азербайджана Бизнес 11:49
В Азербайджане вырастет производство жидких углеводородов за счет разработки «Шах Дениз» - ОПЕК Энергетика 11:44
Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации медсправок о результатах тестов на COVİD 19 – Генпрокуратура Азербайджана Общество 11:39
Дочерняя компания «Азербайджанских железных дорог» продолжает транспортировку за рубеж карбамида местного производства (ФОТО) Транспорт 11:38
Развитие диалога между TRACECA и Туркменистаном поспособствует укреплению сотрудничества в Евразии Транспорт 11:33
Клубничные плантации фермеров Карабаха – Trend TV Экономика 11:33
Payze из Грузии – победитель Visa Everywhere Initiative для региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) в 2021 году ИКТ 11:30
Началось второе внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 11:06
Первый директор миссии USAID прибыла в Узбекистан Узбекистан 11:03
Обнародован объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана за три года Казахстан 11:00
В Азербайджане кредитование стройсектора выросло наполовину Финансы 11:00
Международные резервы Нацбанка Грузии выросли Финансы 10:59
Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня (ФОТО) Политика 10:59
Иран и Таджикистан договорились о подключении электросетей Таджикистан 10:52
Туркменистан готов продолжать совместную реализацию инициатив ТРАСЕКА Транспорт 10:51
Музыка рисует, а картина звучит… - воркшоп в Ичери Шехер (ФОТО) Культура 10:50
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:46
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком (ФОТО) Политика 10:45
Агентство по развитию МСБ Азербайджана организует онлайн-встречи для предпринимателей Бизнес 10:35
В Кыргызстане за 5 месяцев уровень инфляции составил 4,8% Кыргызстан 10:32
Обнародованы поступления в SOFAZ от добычи на 2 нефтяных месторождениях Энергетика 10:32
Дорожная полиция Азербайджана предупреждает о необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте Общество 10:26
Освобожденное село Бозлу Лачинского района (ВИДЕО) Общество 10:21
В Азербайджане добыча с нефтяного месторождения «Бинагади» в 2020 году приблизилась к 1 млн баррелей Энергетика 10:17
Золото и серебро в Азербайджане подорожали Финансы 09:57
Эвакуированные из сектора Газа 112 граждан РФ и СНГ вылетели спецбортами МЧС из Каира Россия 09:56
В Армении задержан кандидат в депутаты Армения 09:49
В Азербайджане передано в судебное производство уголовное дело в отношении армянских террористов Общество 09:44
Евро и турецкая лира подорожали к манату Финансы 09:35
Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана Экономика 09:29
Сегодня парламент Азербайджана обсудит девять вопросов Политика 09:15
Баку - в тройке самых популярных городов ЕВРО-2020 Общество 09:06
Дефицит бюджета США за 8 месяцев фингода вырос на 9,8% Финансы 08:51
Обнародованы объемы грузоперевозок через турецкий порт Бартин Турция 08:40
Австралия и Великобритания могут подписать новое торговое соглашение после саммита G7 Экономика 08:33
На востоке Турции обнаружено месторождение золота и серебра Турция 08:11
Верхняя палата парламента Японии приняла законопроект о референдуме по конституции Другие страны 08:03
Сегодня стартует групповой этап чемпионата Европы по футболу Общество 07:39
В Иране началось строительство ТЭС Сирик Энергетика 07:20
Франция предоставила Грузии кредит на 483 млн евро на 2021-2023 годы Финансы 07:18
1 120 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:16
Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары со второй половины июня Финансы 06:55
Великобритания начнет вводить персональные санкции против хакеров-вымогателей ИКТ 06:37
США летом намерены продолжить предоставление вакцин от коронавируса другим странам США 06:18
Лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19 В мире 06:05
Оказание давления на Китай станет ключевой темой в международной повестке саммита G7 Другие страны 05:42
Около 500 тыс. человек в Пуэрто-Рико остались без света из-за аварии на электростанции Другие страны 05:20
Елизавета II устроит прием для лидеров стран G7 в ботаническом саду Корнуолла Европа 04:56
Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам Бизнес 04:33
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Коста-Рики Другие страны 04:11
Главы Минобороны Турции и США обсудили вопросы безопасности Турция 03:26
Меркель поедет на G7, несмотря на вспышку COVID-19 в отеле, где остановились ее охранники Европа 03:08
США продолжат вводить санкции против Венесуэлы и Кубы США 02:45
На английском полуострове Корнуолл начинается саммит Группы семи Европа 02:21
Банк заблокировал платежи Венесуэлы механизму COVAX за вакцины от коронавируса Финансы 01:57
США обеспокоены, что помощь странам может пойти на погашение их долгов перед КНР Финансы 01:39
Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу Другие страны 01:16
В Болгарии погиб пилот пропавшего с радаров истребителя Европа 00:48
Amazon грозит штраф в $425 млн за нарушения в Европе в сфере защиты данных ИКТ 00:26
АБР обсуждает с Туркменистаном развертывание трехлетнего цикла кредитования Финансы 00:01
В 91% новых случаев COVID-19 в Великобритании выявляли штамм из Индии Европа 10 июня 23:51
США надеются, что посол Салливан вернется в Москву в предстоящие недели США 10 июня 23:36
Делегация ВМС Азербайджана провела ряд встреч в Пакистане (ФОТО) Азербайджан 10 июня 23:23
В Баку представлена оригинальная экспозиция устойчивой моды - будущее текстиля (ФОТО) Культура 10 июня 23:14
Скончался архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ищеин Социум 10 июня 22:56
Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Карабахе, Сирии и Ливии Турция 10 июня 22:50
Азербайджан поблагодарил Великобританию за поддержку в разминировании территорий (ФОТО) Политика 10 июня 22:48
Женщина в политике: в Баку состоялся показ фильма "Милада" (ФОТО) Культура 10 июня 22:21
ВС Армении открыли огонь по азербайджанским подразделениям в направлении Кельбаджара - минобороны Политика 10 июня 22:04
В Грузии наблюдается рост индекса цен на жилую недвижимость Бизнес 10 июня 21:49
Турция сократила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 10 июня 21:44
Глобальные продажи по э-коммерции оттесняют мировой розничный рынок Экономика 10 июня 21:43
Порты Турции перевалили более 1 млн тон грузов из Марокко Турция 10 июня 21:15
В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов Туркменистан 10 июня 21:12
Турецкий порт Искендерун перевалил около 20 млн тонн грузов Турция 10 июня 21:10
Турецкий порт Гемлик перевалил около 5 млн тонн грузов Транспорт 10 июня 21:00
Туркменистан и ЮНОПС – новые ориентиры сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ФОТО) Туркменистан 10 июня 20:57
Порты Турции приняли около 6 млн тонн грузов из Израиля Турция 10 июня 20:37
Азербайджан увеличил экспорт сахара и кондитерских изделий Бизнес 10 июня 20:34
Увеличился объем грузоперевозок через аэропорт Аднан Мендереса в Измире Турция 10 июня 20:31
Турецкий порт Мерсин перевалил свыше 6 млн тонн грузов Турция 10 июня 20:26
Названо число работников сферы образования в Баку, прошедших вакцинацию Общество 10 июня 20:20
В Азербайджане для участия в «Летней школе» обратилось почти 178 тыс. учеников Общество 10 июня 20:11
Все новости