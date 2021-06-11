Мусульмане и евреи Азербайджана с доброй памятью о владыке Александре – высказывания известных личностей

БАКУ /Trend Life/ - 10 июня на 69-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался известный религиозный деятель, первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, сохранивший и укрепивший православие в Азербайджане - высокопреосвященный Александр (в миру - Ищеин Александр Геннадьевич), архиепископ Бакинский и Азербайджанский.

Эта печальная новость с болью в сердце отозвалась в нашем обществе, в соцсетях было опубликовано множество статусов в добрую память о владыке Александре. В числе их авторов - известные общественные деятели, представители культуры и науки, творческие личности, представители религиозных концессий.

Александр Ищеин, который родился в Ярославле, жил и служил в Ростове, Санкт-Петербурге, Моздоке, более 30 лет своей жизни посвятил развитию Русской православной церкви в Азербайджане и нашей страны, всегда проповедовал принципы гуманизма и милосердия. Ему принадлежат большие заслуги в деле развития мультикультурализма и толерантности, расширения межконфессионального диалога. Он всегда отстаивал правое дело Азербайджана в вопросе освобождения оккупированных территорий. Деяния владыки Александра снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане.

Чингиз Абдуллаев, секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба, народный писатель, кавалер государственных орденов Азербайджана и России: "Ушел архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Я знал его более 25 лет. Порядочный, естественный, очень интересный человек. Всегда выступал за справедливое решение карабахской проблемы. Одним из первых поздравил нашего Президента с возвращением Шуши - сердца Карабаха. Такие мы, азербайджанцы. Мы дружим с Израилем и открываем синагоги, мы почитаем православные храмы и католические соборы. Для нас это нормально. Отец Александр был другом нашего народа. Светлая память".

Аяз Салаев, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер: "Отлетела к Богу душа владыки Александра в день, когда после долгого перерыва церкви открыли свои двери. А ему открыли свои двери Небеса. Его Высокопреосвященство – это ярчайшая страница в новейшей истории Азербайджана. Владыка, уроженец Ярославля, принял гражданство нашей страны и стал ее горячим патриотом. Его роль в духовной и общественной жизни Азербайджана трудно переоценить. Одно из его важных высказываний - историческая фраза о том, что карабахский конфликт не имеет религиозной подоплеки. С его благословения священники доносили до мира истину. Служение архиепископа Александра – это яркое подтверждение слов о том, что Любовь не сорадуется неправде, но сорадуется Истине. И еще - это пример по-своему уникальный для всего современного христианства. О нем обязательно нужно написать книгу".

Арье Гут, глава израильского представительства Бакинского центра мультикультурализма, эксперт в области международных отношений: "Выражаю свои глубокие соболезнования народу Азербайджана, русской и православной общине, родным и близким известного религиозного деятеля, архиепископа Бакинского и Азербайджанского владыки Александра. Я знал владыку много лет, мы часто пересекались на мультикультуральных мероприятиях в Баку, очень часто встречались лично вместе с главой Общины горских евреев Азербайджана Милихом Евдаевым, много раз обсуждали насущные темы мультикультурализма и толерантности. И всех нас объединяло невероятное отношение к Азербайджану и Израилю. Вспоминаю эти замечательные встречи, наполненные любовью к Родине, ко Всевышнему, к людям. Владыка Александр долгие годы мужественно и храбро боролся со своей болезнью, но никогда не останавливался. Однако эта страшная болезнь победила... Мы потеряли нашего Мудреца, нашего старшего Брата! Мы всегда будем Вас помнить! Царство небесное! Светлая память!".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)