Руководители театров Азербайджана обсудили реформы в сфере искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Советник министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев и заведующая отделом искусств ведомства Фарах Аджалова провели встречу с руководителями действующих в стране театральных учреждений, сообщили Trend Life в минкультуры. Встреча состоялась в Национальной библиотеке Азербайджана.

Вначале было рассказано о Великой победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Далее участники мероприятия обсудили имеющиеся проблемы в области культуры, в частности, в театральной сфере. Также состоялся обмен мнениями о проводимых в данной области реформах.

Руководителям театральных учреждений было поручено подготовить и представить в министерство предложения по решению проблем в театральной сфере.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)