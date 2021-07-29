Просвещению в области этики и эстетического воспитания необходимо уделять особое внимание – академик Видади Халилов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет XI том из серии "Избранные произведения" (Seçilmiş əsərlərı) азербайджанского ученого Видади Халилова, сообщает Trend Life. Составитель – доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

"Избранные произведения" служат повышению уровня культурного и эстетического развития людей, воспитанию молодежи, формированию интеллектуально здорового общества. В изданиях представлены научные исследования в областях этики и эстетического воспитания, монографии известных деятелей культуры и науки, информации о роли современных технологий в образовательном процессе.

В XI томе уделено внимание профессиональной этике и производственной эстетике, которые приводят к нравственному обогащению личности, рассмотрены вопросы всестороннего развития детей и школьников на основе эстетических ценностей.

"Просвещению в области этики и эстетического воспитания необходимо уделять особое внимание. В соврменном мире особенно важны исследования нравственности и морали, целенаправленный и систематический процесс воздействия на личность с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать её. Просветительское воздействие на личность пронизывает все области деятельности, влияет на глубину мышления и чувств, жизненные установки, избирательность, служит духовному росту, воспитанию активных и достойных граждан общества", - сказал Trend Life автор издания.

Видади Халилов – главный научный консультант Института проблем образования, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, заслуженный учитель страны. Более 50 лет жизни посвятил исследованию и реализации идей этики и эстетического воспитания.

(Автор: Вугар Иманов)