На пути к Пику Ленина – велопутешественник Рамиль Зиядов "взял" высоту в 6 100 метров над уровнем моря (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне штурмует одну из высочайших вершин Центральной Азии, входящую в горную систему Памир на границе Кыргызстана и Таджикистана. Эту вершину, известную как Пик Ленина (7 134 метра над уровнем моря), в Таджикистане называют Пик имени Абу али ибн Сины, а в Кыргызстане – Пик Манаса.

Как сообщил Trend Life Рамиль Зиядов, он покорил высоту в 6 100 метров над уровнем моря.

"Поднялся на высоту 6 100 метров. Восхождение было очень сложным, погодные условия - сильный ветер и снегопад. Поднявшись на высоту 6 100 метров с велосипедом, я установил мировой рекорд. Безусловно, восхождение было очень сложным, тем более с велосипедом. Буду стараться идти дальше, чтобы покорить пик", - сказал Зиядов.

Отметим, что Рамиль Зиядов совершает восхождение с велосипедом, и еще никто из велосипедистов не добирался до Пика Ленина. Он подчеркивает, что восхождение посвящено Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и нашим славным героям.

Напомним, что 43-летний Рамиль Зиядов из города Барды в условиях экстрима продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!". Он выехал из Баку 10 апреля 2013 года и за это время преодолел 86 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние.

На своем велосипеде Рамиль объездил Европу, страны Азии, Южной Америки, Африки, Россию (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузию (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украину (Карпаты), Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Польшу, Литву, Эстонию, Норвегию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Венгрию, Египет, Колумбию, Эквадор, Перу и другие.

Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5 059 м), Chonta (4 825 м), Abra Antajirca (4 780 м) и Abra Ucchuchacua (4 737 м). При этом он является единственным человеком из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на велосипеде. Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, о нем опубликовано множество статей в СМИ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)