Скончался известный дирижер Низами Мамедов
БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 74 году жизни скончался известный азербайджанский дирижер, художественный руководитель и главный дирижер эстрадного оркестра Нахчыванской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Низами Мамедов, сообщает Trend Life.
Низами Мамедов был основателем первого эстрадного оркестра Нахчыванской Автономной Республики, долгие годы занимался преподавательской деятельностью.
Allah rəhmət eləsin
(Автор: Вугар Иманов)
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