Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)

Новости БАКУ /Trend Life/ - Корреспондент Trend Вугар Иманов отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ, учрежденной Caspian Events Group, сообщает Trend Life. В церемонии награждения в Hilton Baku приняли участие медийные личности, представители общественности, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи. Премия вручена лучшим в сферах бизнеса и общественной жизни, культуры и науки, индустрии красоты и медицины, телевидения и СМИ, которые были определены посредством соцсетей, мониторинга СМИ и мнений экспертов. Авторы проекта – Турал Алекберов и Ильмирза Агабеков.