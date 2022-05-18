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Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)

Социум Материалы 18 мая 2022 17:34
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)

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БАКУ /Trend Life/ - Корреспондент Trend Вугар Иманов отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ, учрежденной Caspian Events Group, сообщает Trend Life.

В церемонии награждения в Hilton Baku приняли участие медийные личности, представители общественности, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Премия вручена лучшим в сферах бизнеса и общественной жизни, культуры и науки, индустрии красоты и медицины, телевидения и СМИ, которые были определены посредством соцсетей, мониторинга СМИ и мнений экспертов.

Авторы проекта – Турал Алекберов и Ильмирза Агабеков.

Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ (ФОТО)
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