Посвящается "Отцу артиллерии" Национальному герою Азербайджана Ильгару Мирзоеву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документального фильма Artilleriyanın atası (Отец артиллерии), посвященного Национальному герою Азербайджана, полковнику Ильгару Мирзоеву, сообщает Trend Life.

Картина снята киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры Азербайджана на студии Salnaməfilm. Режиссер и автор сценария - Кямаля Мусазаде, оператор - Солтан Абдуллаев, монтаж - Камаля Мусазаде и Сабир Аскерзаде, продюсер - Назим Гусейнов. В съемках приняли участие родные Ильгара Мирзоева и боевые товарищи, которые пришли в этот вечер, чтобы почтить память героя и поделиться воспоминаниями.

В мероприятии приняли участие представители общественности и культуры, участники 44-дневной Отечественной войны, ветераны Карабахской войны, члены семей шехидов. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев подчеркнул, что фильм не только увековечивает память об Ильгаре Мирзоеве, героически погибшего 14 июля 2020 года во время боев на товузском направлении, но и является ярким примером служения Родине, высоких человеческих и патриотических качеств для многих поколений.

Автор сценария и режиссер фильма Кямала Мусазаде рассказала о работе над картиной, которая была создана под очень сильным эмоциональными чувствами.

Тебриз Керимов, боевой товарищ Национального героя Ильгара Мирзаева, отметил, что всегда будет помнить его как гордого и патриотичного человека, беззаветно преданного и любящего родную землю, который навсегда останется в сердцах и душах миллионов азербайджанцев.

Мать Ильгара Мирзоева Гюльнара ханум подчеркнула, что весь азербайджанский народ гордится своими отважными сыновьями и доблестными героями, которые вписали свои имена в славную летопись страны, выразив благородность за реализацию проекта.

Ильгар Мирзоев родился 8 мая 1973 года в городе Гардабани (Грузия). Окончил Военное училище Вооруженных сил Азербайджана и Азербайджанскую высшую военную академию. В разные годы служил в Баку, Гяндже, Нахчыване, Бейлагане, Геранбое и Шамкире, на передовой во время Апрельских боев 2016 года. В 2018 году ему было присвоено звание полковника, а спустя год был назначен начальником артиллерии третьего армейского корпуса. Героически погиб 14 июля 2020 года в ходе боев на армяно-азербайджанской границе на товузском направлении. В результате очередной провокации армянских агрессоров 12-14 июля 2020 года в Товузских боях вместе с генералом Поладом Гашимовым и полковником Ильгаром Мирзоевым погибли 12 человек. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.