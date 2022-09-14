Отложены торжественные мероприятия, посвященные Дню национальной музыки Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Все торжественные мероприятия, посвященные Дню национальной музыки, который отмечается 18 сентября, отложены, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Согласно изменениям, в программе XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли останутся только научно-теоретические конференции, мастер-классы и мероприятия академической музыки.

Также откладываются торжественные мероприятия, посвященные открытию 150-летнего, юбилейного, театрального сезона.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.