Сурая Агаева о малоизученной теме исследования корней жанра мугам

БАКУ /Trend Life/ - Ведущий научный сотрудник отдела "Истории и теории музыки Азербайджана" Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии в области искусствоведения, востоковед-источниковед, заслуженный деятель искусств Азербайджана, член Международного совета по традиционной музыке (ICTM), музыковед Сурая Агаева выступила на втором Международном музыковедческом конгрессе "Раст" (IRMC), сообщает Trend Life.

Конгресс был организован ведущими издательствами Турции и проведён в городе Анталья.

Доклад Сураи Агаевой был посвящен малоизученной теме: "О проблеме исследования тюркских корней жанра мугам". На основе сравнительного научного анализа письменных первоисточников – средневековых рукописей, написанных на различных восточных языках, Сурая Агаева представила факты, свидетельствующие о тюркских корнях мугамов Ушшак, Нава, Бусалик, Новруз Баяты, которые исполнялись средневековыми ашыгами-бахши на тюркских инструментах – духовом най-чавур и струнном шидиргу.

Интерес у научной аудитории вызвала также проведённая связь между высказыванием выдающегося азербайджанского ученого-музыканта Сафиаддина Урмави (13 век) об особенностях мугама Ушшак, придающего слушателям смелости и отваги, свойственных тюркам, и одноименной мелодией, звучавшей несколько тысячелетий тому назад в храме Зиггурат (Джиггыр Ат) в Месопотамии. Сурая Агаева отметила, что расшифровка учёным Тариэлем Азертюрком клинописи на прото-тюркском языке ещё раз подтверждает древность тюркской музыкальной культуры. Выступление сопровождалось иллюстрациями из трактатов и музыкальным фрагментом из мугама Ушшак.

В завершение азербайджанский музыковед отметила, что эти и многие другие малоизвестные факты свидетельствуют о широкой географии распространения тюркской музыкальной культуры и требуют нового, объективного научного исследования. Была выражена надежда, что молодые музыковеды займут достойное место среди исследователей истории тюркской музыки древнего и средневекового периода.