В Баку состоялось открытие надгробного памятника Рустаму Ибрагимбекову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Первой Аллее почетного захоронения сегодня состоялось открытие надгробного памятника видному кинодраматургу, сценаристу, кинорежиссеру, лауреату государственных премий и наград Азербайджана и России, народному писателю Азербайджана Рустаму Ибрагимбекову, сообщает Trend Life.

Открытие надгробного памятника состоялось в день годовщины со дня смерти кинодраматурга. Автор надгробного памятника - академик Российской академии художеств, Флорентийской академии искусств участник многих российских и международных выставок, скульптор Айдын Зейналов.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), в 1962 году приступил к трудовой деятельности в Академии наук Азербайджана. С юных лет проявлявший большой интерес к литературе и киноискусству, в 1967 году окончил в Москве высшие курсы сценаристов, а в 1974 году – высшие режиссерские курсы.

Рустам Ибрагимбеков - один из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Своим плодотворным творчеством он сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. Повести и рассказы, пьесы и сценарии мастера, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников, сыграли существенную роль в обновлении содержания нашей литературы и национального киноискусства. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым подчерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории.

Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру принадлежат достойные одобрения заслуги также в развитии кинематографии. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как “В одном южном городе”, “Белое солнце пустыни”, “Допрос”, “День рождения” и многие другие, завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм “Урга – территория любви” , соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм “Утомленные солнцем” – высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии “Оскар” Американской киноакадемии в 1995 году.

Наряду с художественным творчеством, Рустам Ибрагимбеков занимался общественной деятельностью. В 1967-1981 годах являлся секретарем Правления, а в 1981-1985 годах – первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах – секретарем Правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни – председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Память о видном писателе и деятеле кино Рустаме Ибрагимбекове навсегда останется в наших сердцах.