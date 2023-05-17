Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере пропаганды культуры тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча президента Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиевой и министра культуры и спорта Казахстана Асхата Оралова, посетившим Азербайджан в рамках официальной церемонии открытия мероприятия "Шуша-культурная столица тюркского мира 2023 года", сообщает Trend Life.

На встрече было отмечено, что объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год было встречено всеми тюркскими народами с большой радостью и гордостью. Была подчеркнута значимость мероприятий, проводимых МФТКН с целью продвижения в городах тюркского мира древнего исторического наследия и культурных ценностей города Шуша.

На встрече были обсуждены совместные мероприятия по изучению, сохранению и пропаганде общетюркского культурного наследия на международной арене. В то же время министр высоко оценил тесное сотрудничество МФТКН с Казахстаном и заявил о готовности в оказании поддержки проектам организации, направленным на продвижение культуры страны. В ходе беседы была подчеркнута работа, проводимая организацией в рамках юбилеев Абая, Джамбула Джабаева и других выдающихся литературных деятелей Казахстана. Было также отмечено, что в скором времени со стороны МФТКН увидит свет новая книга, посвященная Абаю.

Встреча завершилась обменом мнениями по развитию сотрудничества и будущим совместным проектам.