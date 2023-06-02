Братья Супер Марио в кино c азербайджанскими детьми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus провел праздничное мероприятие для около 70 детей из малоимущих семей, посвященное Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life. Для детей был представлен мультфильм "Братья Супер Марио в кино", а по заключении им вручены подарки.

На празднике в CinemaPlus, расположенным в ТЦ Amburan Mall, присутствовал председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде и соучредитель сети кинотеатров CinemaPlus Аднан Ахмедзаде.

"Команда CinemaPlus, как всегда, решила порадовать детей. Мы пригласили детей и подростков из малоимущих семей, чтобы угостить их обедом и вместе посмотреть мультфильм. К слову, многие из приглашенных мальчиков и девочек никогда ранее не были в кинотеатре", - отметил Заур Дарабзаде.

В завершение сеанса восторженные дети аплодисментами встретили благотворительную акцию.

"Могу бесконечно перечислять, что мне сегодня понравилось. Все прошло лучше, чем я этого ожидала. Желаю всем детям мира получить образование и много успехов в учебе. Я сама хорошо учусь в школе и стараюсь делать больше заданий, чем мне задают учителя", - сказала 10-летняя Шафаг Джалилова, которая в будущем мечтает открыть свой салон.

Главная мечта же 13-летнего Оруджа Ахмедли связать свою деятельность с автомобилями: "Сегодня был потрясающий день, мне понравилось абсолютно все. Поздравляю всех детей с праздником и желаю, чтобы они увидели в этой жизни как можно больше всего интересного.

Преподавательница подростков поблагодарила организаторов мероприятия за сегодняшний день: "Все прошло великолепно, это был настоящий праздник для детей, по их улыбкам видно, как они счастливы".