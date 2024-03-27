Из Азербайджана в Узбекистан - меч и перо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ургенчском государственном университете Хорезмской области города Ургенч состоялась презентация исторического романа азербайджанского писателя Мамеда Саида Ордубади "Меч и перо", переведенной на узбекский язык по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Мероприятие прошло в Азербайджанском центре культуры и литературы имени Юсифа Везира Чеменземинли при университете. Выступившие на мероприятии проректор вуза Ардар Ходжаниязов, декан педагогического факультета Шадяр Достьянов, декан литературного факультета Дилшод Гаипов и заместитель педагогического факультета Шадяр Достжано, представитель АКЦ Керимулла Мамедзаде, исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" Эркин Нуриддинов отметили значимость реализованного проекта как ценный источник для изучения истории, культуры и литературы Азербайджана, рассказали о литературных и культурных связях между братскими странами.

Была представлена информация о проектах Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в дальнейшем развитии культурных связей.

В историческом романе Мамеда Саида Ордубади “Меч и перо” образ гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви создан на основе более 300 исторических источников и фактов. События главным образом разворачиваются в Гяндже XI-XII веков - периода Государства Ильдегизидов. Главным героем произведения также является близкий друг Низами Гянджеви - Фахраддин, талантливый полководец и народный заступник. Характеры друзей и дало название роману – "Меч и перо".

Следует отметить, что переводчиками романа "Меч и перо" на узбекский язык являются Назира Алиева, Мухсин Хамидов и Рустам Комилов. Роман был напечатан в "Нисо нашрийот ва матбаа уйи" в Ташкенте, редактор издания и автор предисловия – узбекский ученый Абдулла Улугов.

Ранее презентация прошла в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. Книга будет распространяться среди ведущих библиотек и вузов Узбекистана.

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