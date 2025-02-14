Духовные ценности и фольклорное творчество Западного Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - 19 февраля состоится научно-практический семинар на тему "Наши национальные духовные ценности в источниках Западного Азербайджана", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Общины Западного Азербайджана и Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

Основная цель семинара, который пройдет в Международном центре мугама - осветить и донести до молодого поколения такие темы, как фольклорное творчество, музыкальное и исполнительское искусство, национальная кухня и другие духовные ценности Западного Азербайджана.

Научно-практический семинар предусматривает выступления специалистов в этой сфере и музыкальную программу.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!