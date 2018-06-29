Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

29 июня 2018 00:54 (UTC+04:00)

После завершения матча заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии определились все пары 1/8 финала турнира, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая 28 июня в Калининграде, завершилась победой команды Бельгии (1:0), которая с тремя победами в трех играх финишировала в группе G на первом месте. Бельгийцы сыграют в матче первого раунда плей-офф с японцами, англичане - с командой Колумбии.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом: Уругвай - Португалия (30 июня, Сочи), Франция - Аргентина (30 июня, Казань), Бразилия - Мексика (2 июля, Самара), Бельгия - Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Испания - Россия (1 июля, Москва, "Лужники"), Хорватия - Дания (1 июля, Нижний Новгород), Швеция - Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия - Англия (3 июля, Москва, "Спартак").

Российская команда в случае успеха в матче с испанцами в следующем раунде сыграет с победителем пары Хорватия - Дания, в полуфинале россияне могут сыграть с командами Швейцарии, Швеции, Колумбии или Англии.

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