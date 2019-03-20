Конор Макгрегор надеется на реванш с Хабибом Нурмагомедовым

20 марта 2019 08:11 (UTC+04:00)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассчитывает провести реванш против действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газета.ru", передает «Советский спорт».

«Хабиб — грозный противник, он с детства боролся с медведями. Он потратил много времени, чтобы лучше действовать в стойке, и это стало неожиданностью для меня. Не стоило его недооценивать. Это был звездный час Хабиба», — цитирует Макгрегора bjpenn.com.

Ирландец отметил, что после завоевания титула у него упала мотивация.

«Я не оказывал ему уважения, шел вперед. Если бы я был сосредоточен, не попался бы на его уловку. Но я все равно уверен в себе, полон желания драться и в отличной форме, так что давайте продолжать», — добавил Макгрегор.

Экс-чемпион UFC считает, что между ним и Нурмагомедовым должен состояться реванш.

«Я ударил его двоюродного брата, это еще не конец, есть спор, должен состояться и реванш», — заключил спортсмен.

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